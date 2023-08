Transfernieuws en Transfergeruchten 14/08: Doku - Delaney - Augustinsson

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 14/08 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Doku - Delaney - Augustinsson

De Bruyne krijgt weer een collega-Rode Duivel naast zich bij Manchester City, deal in stroomversnelling

Deze week moet er duidelijkheid komen. Gisteren werd er nog gezegd dat er geen officieel bod was van Manchester City op Jérémy Doku, maar intussen is er wel al het een en ander veranderd. De winger lijkt zo goed als zeker onderweg naar de ploeg van Pep Guardiola. (Lees meer)

Komst van Rits sluit andere transfer niet uit: Anderlecht gaat vol door voor aanwinst nummer 9

Anderlecht is nog niet klaar met zijn ploeg te verbouwen. De komst van Mats Rits zit in de pijplijn. De middenvelder legt vandaag normaal gezien medische testen af bij paars-wit. Maar hij is niet de enige middenvelder die nog komt. (Lees meer)