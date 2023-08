Anderlecht is dus na negen transfers nog niet klaar en Riemer sluit zelfs 'vreemde transfer' niet uit

Anderlecht heeft al negen transfers gedaan. De supporters die eerst heel ongeduldig waren zijn al gerustgesteld intussen. Maar als we het zo horen is Jesper Fredberg nog niet klaar. Eerst het inkomende huiswerk, daarna het uitgaande.

Met Alexis Flips, Mats Rits en Ludwig Augustinsson kreeg Brian Riemer er in een paar dagen tijd maar liefst drie spelers bij. "Flips is nu ook volledig fit. Hij had maar één training voor de match tegen STVV en nu kon hij heel de week meetrainen. Hij kan die laatste pass geven en schade aanrichten in de laatste helft van veld."

"Augustinsson zal wat meer tijd ndoig hebben. Hij ontbreekt matchritme, maar het is moeilijk om hem die nu zomaar te geven. Daarom hebben we maandag een vriendschappelijke match."

Mogelijk is er tegen dan meer nieuws over nog meer aanwinsten. "We zien nog ruimte voor verbetering ja", gaf Riemer toe. "Kijk, als je goed wil voetballen heb je goeie spelers nodig. We zeiden dat we enkele transferperiodes nodig hadden en we zijn goed op weg om een sterke eerste stap te zetten."

Slimani en Kana

Een bijkomende winger is alvast geen overbodige luxe. "(lacht) Goeie vraag. Daar kan ik nu wel niet op ingaan", zei Riemer die ook op het gerucht over Islam Slimani reageerde. "Ik hou van Islam, maar dat laat ik allemaal over aan Jesper. Ik ga nu niet zeggen dat hij niet komt. Het kan, het kan van niet."

En Marco Kana? "Westerlo wil zeker al onze spelers", lachte hij. "We zullen zien als de kern af is, wie er nog zal vertrekken. We moeten natuurlijk ook kijken dat we geen te brede kern hebben. Maar de beslissing is nog niet genomen."