Slecht nieuws voor Club Brugge over Antonio Nusa

Donderdagavond speelt Club Brugge tegen Bodo/Glimt in de Conference League. Nu kwam er toch geen goed nieuws uit de ziekenboeg bij Club.

Club Brugge neemt het donderdag op tegen Bodo/Glimt in de UEFA Conference League. Nu zouden ze opnieuw geen al te best nieuws hebben met oog op deze wedstrijd.

Zo zou Antonio Nusa alweer niet in actie komen. Dat meldt journalist Tomas Taecke op Twitter. Het Noorse supertalent reist wel mee, al zal de kans dus miniem zijn dat hij op het veld zal staan.

Een paar dagen later, op zondag, reist Club Brugge naar Luik voor het duel met Standard. Het valt maar af te wachten of we tegen dan beter nieuws te horen krijgen over de blessure van Nusa.