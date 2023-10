Speler van RSC Anderlecht waarschuwt Rode Duivels: "Iedereen denkt al dat we uitgeschakeld zijn"

De Rode Duivels spelen tijdens de interlandbreak twee EK-kwalificatiewedstrijden. Eerst Oostenrijk, daarna volgt Zweden.

Twee kwalificatiewedstrijden voor het EK van volgend jaar in Duitsland wachten op de Rode Duivels en bondscoach Domenico Tedesco. Bij Zweden speelt de 29-jarige Ludwig Augustinsson mee. Hij wordt sinds deze zomer door Sevilla uitgeleend aan RSC Anderlecht. In de heenmatch stond Augustinsson tegenover Lukebakio, die met twee assists een belangrijk aandeel in de 0-3-overwinning had.

“Het is geen makkelijke speler om af te stoppen. Hij is snel, heeft de bewegingen en als je gelanceerd wordt door mannen als Kevin De Bruyne is elke pass natuurlijk op maat”, vertelt de Zweed aan Het Nieuwsblad. “Toch was hij niet mijn moeilijkste tegenstander ooit. Ik stond tegenover Ousmane Dembélé, Coutinho, Kingsley Coman…”

En Zweden zal zich niet zomaar laten afslachten. “Ik kijk er wel naar uit om over een dikke week opnieuw met Zweden tegen België te spelen. Iedereen denkt dat we al uitgeschakeld zijn voor het EK, maar we moeten elke strohalm ­grijpen om er nog te raken.”