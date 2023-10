De deur stond op een kier, en nu? Toby Alderweireld is zéér duidelijk over zijn ambities bij Rode Duivels met oog op EK 2024 in Duitsland

Toby Alderweireld zette enkele maanden geleden de deur op een kier voor de Rode Duivels. Rest de vraag: gaat hij de komende maanden effectief de deur opengooien of niet?

Volgend jaar is er een EK in Duitsland. De Rode Duivels wisten zich daar ondertussen voor te plaatsen en dus kan de strijd om een EK-selectie al beginnen. Wie weet dat dus ook Toby Alderweireld er dan opnieuw bij kan zijn?

Mega Toby zette zijn carrière bij de Rode Duivels on hold om zich te focussen op Antwerp. De vele verre reizen waren het grootste probleem, maar een EK in Duitsland zou misschien wél nog moeten kunnen volgend jaar.

Geen plaats opeisen

Temeer de spoeling achteraan toch nog steeds vrij dun is en wat extra ervaring zeker niet zou misstaan in de defensie. Maar wat denkt Alderweireld er ondertussen zelf van? Hij lijkt zeker niet zelf te willen aandringen, zoveel is duidelijk.

"Ik geef toe dat het wel even zal kriebelen, maar ik vind niet dat ik het verdien om erbij te zijn. De jongens die de kwalificatieronde hebben gespeeld en die wél de verplaatsingen naar Azerbeidzjan en Estland hebben gemaakt, verdienen het meer. Het is niet aan mij om een plaats op te eisen", klinkt het in HUMO.