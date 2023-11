Analist is duidelijk over EK-kansen van Arthur Vermeeren

Arthur Vermeeren heeft zijn eerste interland met voldoende minuten achter de rug. De middenvelder van Antwerp viel daarbij absoluut niet door de mand. Analist Frank Raes noemt hem zelfs een zekerheid voor de EK-selectie.

Raes legde de prestatie van Vermeeren onder de loep. "Hij is heel rijp voor zijn leeftijd. Ondanks een aarzelend ­begin speelde hij ook nu weer een goede match", vertelt hij in GvA. "Altijd simpel, ­bijna altijd juist. Hij doet me soms denken aan Frenkie de Jong. Hij heeft er fysiek ook wat van weg, dat heeft er misschien ook wel iets mee te maken.”

Vermeeren was amper op balverlies te betrappen en 92 procent van zijn passes kwam aan. "Hij kan nog wat aan kracht winnen, maar verliest eigenlijk nu al nauwelijks duels. Ik ben er zeker van dat Vermeeren er op het EK in Duitsland zal bij zijn."

"Een basisplaats is misschien nog wat te hoog gegrepen. Volgens mij zijn Onana, Mangala en De Bruyne op het middenveld de drie vaste ­pionnen van Tedesco. Maar Vermeeren is heel ­allround. Hij kan op de drie posities op het ­middenveld uit de voeten. En hij is een leider."