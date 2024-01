Wordt dit de nieuwe verdediger van Anderlecht?

Anderlecht liet verstaan dat een extra centrale verdediger welkom is. Ze hebben hun oog laten vallen op eentje uit Frankrijk.

Anderlecht wil graag een extra centrale verdediger. Doe toekomst van Jan Vertonghen blijft voorlopig nog onzeker, en Zeno Debast zou na dit seizoen kunnen vertrekken.

Nu hebben ze interesse in Gerzino Nyamsi. Dat meldt Footmercato. Nyamsi is een 26-jarige verdediger die momenteel bij Strasbourg speelt in de Ligue 1.

Hij ligt daar nog onder contract tot 2025. Hij is een vaste waarde in het elftal van de Franse club, maar speelt nu al enkele weken niet meer mee vanwege een blessure. Transfermarkt schat zijn waarde op 5 miljoen euro. Er zou contact zijn tussen Anderlecht en de makelaar van Gerzino.