KVC Westerlo-coach Rik De Mil verklapt transferplannen: "Dat is de bedoeling"

Zaterdagavond zal Club Brugge KVC Westerlo ontvangen. Westerlo-coach Rik De Mil zal dan oog in oog komen te staan met Ronny Deila die hij nog heel goed kent.

KVC Westerlo zit echter wel met een probleem. Spitsen Kyan Vaesen en Lucas Stassin zijn geblesseerd waardoor coach Rik De Mil naar een oplossing op zoek moet.

"Het verlies van Kyan en Lucas is uiteraard een aderlating, maar we hebben vooraan nog jongens rondlopen die voldoende kwaliteit hebben om dat op te vangen. Al is het nu wel de bedoeling om deze maand aanvallend nog iemand bij te halen. Hopelijk moeten we daarvoor niet wachten tot de laatste dag van de wintermercato", vertelde hij aan Gazet van Antwerpen.

Voor de winterstop speelde Westerlo gelijk op het veld van Antwerp. Er werd goed voetbal gebracht, wat De Mil tegen Club Brugge opnieuw wil zien.

"Het laatste dat ik zaterdag op het veld wil zien, is angst. Want dan ga je sowieso geen punten pakken. Ik wil een ploeg zien die met vertrouwen voetbalt, zonder naïef te zijn. Een beetje zoals we het voor de winterstop op Antwerp hebben aangepakt. Als wij goed zijn, dan zal alles afhangen van de vorm van Club Brugge", besluit de Westerlo-coach.