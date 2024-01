Op weg om trainer te worden en het grote voorbeeld is duidelijk... Hein Vanhaezebrouck: "Hij heeft de eigenschap van grote trainers"

Ernest Nfor is aan zijn laatste jaar als voetballer bezig. De gewezen aanvaller van onder meer Gent, Kortrijk en Zulte Waregem speelde nog in eerste provinciale bij Destelbergen, maar wil nu iets doen met zijn trainersdiploma.

Nfor heeft al zijn UEFA B en gaat nu voor UEFA. Gevraagd naar zijn grootste voorbeeld als trainer moet hij niet lang nadenken. “Ik heb magische momenten meegemaakt met Hein. Onder hem kon ik boven mezelf uitstijgen", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

"Ik deed zelfs dingen die Hein nooit verwacht had van mij. Hij is een echte vakman. En wat vooral belangrijk is: Hein durft. Dat is dé eigenschap van de grote trainers en ik wil het ook zo doen.”

Nfor is tegenwoordig een rijtje achteruit gaan voetballen en weet dat dit hem zal helpen in zijn trainerscarrière. "Je snelheid bot af, maar met ervaring maak je natuurlijk veel goed. En uiteraard ook met inzicht, en daarom sta ik tegenwoordig op het middenveld. Ik sta nu doorgaans op positie zes, waar ik het spel kan lezen. Op de acht of tien gebeurt ook nog wel eens, maar toch minder.”