Nog geen verlof boeken voor bekerfinale: datum kan nog wijzigen

De halve finales van de Croky Cup worden in februari afgewerkt. Al kan nog niks met zekerheid gezegd worden over de datum van de bekerfinale.

Club Brugge, Union SG, Royal Antwerp FC en KV Oostende zijn nog in de running om de bekerfinale te halen. En dat is voorlopig alles wat zeker is. Zelfs de datum van de bekerfinale staat nog ter discussie.

De halve finales liggen wel vast. Op woensdag 7 februari spelen Club Brugge en Union tegen elkaar, een dag later is het aan Antwerp en KV Oostende.

De terugwedstrijden zijn drie weken later gepland. Op 28 februari wordt Union-Club gespeeld, de dag erna Antwerp-Oostende. De bekerfinale is normaal gepland op Hemelvaart, donderdag 9 mei, in het Koning Boudewijnstadion in Brussel.

Al is er een grote maar. Als Club Brugge of Union SG zich plaatsen voor de halve finales van de Conference League, dan verschuift de bekerfinale naar Pinkstermaandag, 20 mei.