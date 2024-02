Plots weer onverwachte ommekeer in stadiondossier van Club Brugge

Ongeveer een jaar geleden besliste de Raad voor Vergunningsbetwistingen dat de omgevingsvergunning een nieuw stadion van Club Brugge vernietigd moest worden. Nu zou het kunnen dat deze beslissing wordt teruggedraaid.

De soap rond een nieuw stadion van Club Brugge blijft maar duren. Ongeveer een jaar geleden werd beslist dat de omgevingsvergunning voor een nieuw stadion moest worden ingetrokken.

De Vlaamse regering kende die toe, maar volgens de Raad voor Vergunningsbetwistingen werd er te weinig rekening gehouden met mobiliteit. Ook zou het in strijd zijn geweest met de Brugse parkeerverordening.

Na deze uitspraak maakte blauw-zwart werk van een nieuw dossier. De club deed een tweede vergunningsaanvraag, die loopt nog steeds. Maar Club trok ook naar de Raad van State om het intrekken van die eerste vergunning aan te vechten.

Maar nu komt de plotse wending: Het Nieuwsblad meldt dat een auditeur van de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen terugfluit.

“Wij hebben altijd gezegd dat de parkeerverordening wél duidelijk was, dat we als stad afwijkingen konden toestaan. We vernemen nu dat de auditeur, die de rechter adviseert, ons daarin gelijk geeft en meent dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen te ver is gegaan. Het advies stuurt er dus op aan om het arrest te verbreken", vertelde Franky Demon, schepen van Ruimtelijke Ordening, aan Het Nieuwsblad.

"In maart wordt de zaak bepleit. Als de rechter het advies volgt, dan moet de Raad voor Vergunningsbetwistingen een nieuwe uitspraak doen over de vergunning, waarbij het ook rekening zal moeten houden met de uitspraak van de Raad van State", besluit hij.

Dit wil dus eigenlijk zeggen dat, terwijl de vernieuwde, tweede, aanvraag voor een vergunning nog loopt, de eerste aanvraag ook nog goedgekeurd kan worden.