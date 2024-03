Scheidsrechter met stadionverbod slaagt collega scheidsrechter tijdens wedstrijd

Spijtig genoeg valt het wel meer voor dat een scheidsrechter verbaal of fysiek wordt aangevallen. Al gebeurde dit in de reservenwedstrijd tussen Umitspor-Leut door een collega scheidsrechter.

24 februari in het geheugen gegrift

De jonge scheidsrechter Arda Karali (19) werd in allerijl opgetrommeld om de reservenwedstrijd tussen Umitspor en Leut te leiden. Er was geen scheidsrechter en hij wou graag Umitspor, waar hij is aangesloten, uit de nood helpen. Tegenover Het Nieuwsblad getuigt Karali dat hij normaal wedstrijden van U17 en U19 fluit, maar hij zag dit als een mooie kans.

Al liep het bij een 3-0 stand voor de thuisploeg helemaal mis.

Rake klap op het aangezicht

Arda Karali weet nog goed waar het misliep. “De eerste helft verliep al bij al respectvol. Maar toen Umitspor tot 3-0 uitliep, veranderde plots de sfeer. De spelers van Leut werden agressiever en begonnen steeds meer commentaar te geven op mijn leiding, waarop ik twee spelers een gele kaart toonde. Maar na de pauze escaleerde het pas echt."

"In minuut 62 was ik genoodzaakt twee bezoekende spelers uit te sluiten voor protest. Toen stond plots hun doelman (Tiziano Di Giuseppe, red.) voor mijn neus. “Ik ben ook scheidsrechter. Gij fluit écht slecht”, snauwde hij. Ik toonde hem de rode kaart en toen ik me omdraaide, gaf hij me uit het niets een rake slag in mijn aangezicht”, getuigt Karali

Scheidsrechter met stadionverbod

De reservedoelman van Leut, Tiziano Di Guiseppe, die de klap uitdeelde is daarnaast ook nog scheidsrechter. Voetbal Vlaanderen wil hem drie jaar schorsen, maar dit vindt de scheidsrechter/doelman een veel te zware straf.

Ik weet dus als de beste dat je van een ref moet afblijven. Toch vind ik drie jaar een overdreven straf. Ik heb hem heus niet bont en blauw geslagen", reageerde hij bij Het Nieuwsblad.

Di Guiseppe is niet aan zijn proefstuk toe want hij heeft ook een stadionverbod. Dit tot 2029 omwille van het gooien van rookbommen tijdens een wedstrijd van Patro Eisden.

Tegelijkertijd gaat er ook nog bekeken worden of hij zijn functie als scheidsrechter nog kan en mag uitoefenen voor Voetbal Vlaanderen.