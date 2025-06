Club Brugge hoopt nieuwe middenvelder los te weken bij grootmacht uit de Premier League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met Raphael Onyedika en Ardon Jashari lijken er twee sterkhouders Club Brugge te gaan verlaten. Om hun vertrek op te vangen, haalden de Bruggelingen alvast Ludovit Reis binnen. Maar ze kijken ook naar de Premier League om een extra middenvelder aan te trekken.

Ardon Jashari lijkt steeds dichter bij een transfer naar AC Milan te staan. De Milanezen moeten wel nog enkele miljoenen extra op tafel leggen, maar de Zwitser zou zijn zinnen gezet hebben op een overstap naar Italië.

Ook Raphael Onyedika kan deze zomer vertrekken bij Club en dus haalde ze alvast een nieuwe middenvelder binnen in de persoon van Ludovit Reis. Maar daarmee is de transferhonger nog niet gestild, want Club kijkt ook naar de Premier League om het middenveld te versterken.

Blauw-Zwart is namelijk geïnteresseerd in Tyler Morton. Dat meldt The Times. De middenvelder van Liverpool zou volgens hen klaar zijn om naar een team te trekken waar hij op regelmatige basis aan spelen komt.

Dat is bij Liverpool niet het geval. De 22-jarige middenvelder speelde afgelopen seizoen mee in zes wedstrijden, al was hij ook een hele poos geblesseerd met een schouderblessure.

Club is wel niet het enige team dat lonkt naar Morton. Ook Ajax, het Portugese Braga en West Ham United volgen zijn situatie op de voet. Morton speelde afgelopen weekend mee in de met 3-2 gewonnen finale van Engeland op het EK U21 tegen Duitsland.