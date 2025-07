Transfernieuws en Transfergeruchten 19/07: Bafdili - Isak - Djenepo

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 19/07 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Bafdili - Isak - Djenepo

Een uitweg op maat voor Moussa Djenepo (Standard)?

Moussa Djenepo is nog steeds een speler van Standard, maar zal dat niet blijven. De club zoekt een oplossing voor de speler, en die zou uit Saoedi-Arabië kunnen komen. (Lees meer)

Waanzinnig: Liverpool doet bod van 138 miljoen euro... dat wordt afgewezen

Liverpool heeft geprobeerd om een grote slag te slaan op de transfermarkt. De Reds zouden een waanzinnig bod hebben gedaan om Alexander Isak binnen te halen. (Lees meer)

'KRC Genk ziet middenvelder naar Sporting CP vertrekken'

Racing Genk is er niet in geslaagd hem te overtuigen om zijn opleiding voort te zetten in Limburg: de jonge Zaïd Bafdili vertrekt richting Sporting Clube de Portugal. (Lees meer)