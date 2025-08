"We gaan niet berusten, iedereen voelt dat dit niet klopt": soap rond competitieformat nog lang niet voorbij

De competitie zal volgend weekend ook in de Challenger Pro League gewoon kunnen beginnen. Mét Jong Genk, na een beslissing van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). Al is het laatste woord zeker nog niet gezegd in de zaak.

Union SG, Francs Borains, Seraing, Lokeren en een aantal amateurclubs hadden bezwaar aangetekend tegen de regel dat beloftenploegen in de Challenger Pro League niet kunnen degraderen (zolang er geen zes beloftenploegen in de CPL zitten).

Zaak nog niet beklonken?

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) besliste echter dat er geen grond is om voorlopige maatregelen te nemen. En dus leek de soap dan toch eindelijk voorbij wat de Challenger Pro League betreft.

Maar toch lijkt de zaak nog niet beklonken. Bij Sporting Lokeren hebben ze alvast beslist om eventueel verdere stappen te ondernemen. Ze geven aan dat de huidige beslissing wat hen betreft allerminst de juiste is.

Lokeren reageert

"In de grond van de zaak is dit ongelofelijk incorrect. Je moet een plek bemachtigen op basis van sportieve verdiensten", klinkt het in een statement bij Sporza bij monde van de Waaslanders.

"Wij gaan hier zeker niet in berusten en zullen op een rustige manier bekijken welke vervolgstappen we zullen ondernemen - juridisch hebben we nog veel opties. Want iedereen voelt dat hier iets niet klopt."