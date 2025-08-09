Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman

Slecht nieuws voor Senne Lammens? Manchester United denkt aan topdoelman
Foto: © photonews

Gianluigi Donnarumma zou PSG kunnen verlaten voor Manchester United. Een beslissing die de verwachte transfer van Senne Lammens in gevaar zou kunnen brengen.

Na alles te hebben gewonnen met Paris Saint-Germain, zou Gianluigi Donnarumma de bladzijde kunnen omslaan. Volgens The Mirror Football overweegt de Italiaanse keeper een vertrek naar Manchester United, dat op zoek is naar een nieuwe doelman sinds de blessure van André Onana.

Het probleem voor PSG is dat zijn contract over een jaar afloopt en dat de speler weigert te verlengen vanwege het nieuwe salarisbeleid van de club. De leiders willen hem niet gratis zien vertrekken, wat de gesprekken zou kunnen versnellen.

Deze situatie heeft gevolgen voor Senne Lammens. Antwerp dringt aan op de transfer van hun Belgische doelman en de speler zou een vertrek naar Old Trafford toejuichen. Hij wil een stap vooruit zetten en ervaring opdoen op het hoogste niveau.

Maar als Manchester United zich richt op Donnarumma, zou het hele plan van Lammens in duigen kunnen vallen. Hij zou zich moeten richten op andere opties of nog een seizoen bij Antwerp blijven.

Zijn vervanger werd ondertussen al gehaald, waardoor Lammens 'moet' vertrekken. Antwerp zou toch graag zo'n 20 miljoen euro willen vangen.

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
STVV STVV 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Club Brugge Club Brugge 16:00 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 18:15 KV Mechelen KV Mechelen
KAA Gent KAA Gent 20:45 Union SG Union SG
La Louvière La Louvière 10/08 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 10/08 Zulte Waregem Zulte Waregem
Standard Standard 10/08 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 10/08 OH Leuven OH Leuven

