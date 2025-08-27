Ex-speler Antwerp, Club Brugge en Westerlo duikt op bij Sporting Hasselt en laat zich uit over eerste weken daar

Sporting Hasselt wil ook dit seizoen als het enigszins kan de poorten naar het profvoetbal proberen open te beuken. Daartoe hebben ze ook een aantal pittige transfers gedaan deze zomer, waaronder een man met veel ervaring.

Tuur Dierckx heeft de overstap naar Sporting Hasselt gemaakt. Hij moet zo mee proberen te zorgen voor de promotie richting de Challenger Pro League voor het team van Sam Kerkhofs en Rik Verheye.

Overstap van Dierckx naar Sporting Hasselt

"Het gaat heel goed met mij. In het begin was het misschien niet makkelijk of evident, maar voor mij persoonlijk is het een heel goede keuze geweest."

"Ik heb me na een aantal weken goed geïntegreerd. We hebben een heel fijne en kwalitatieve groep", aldus Tuur Dierckx in 90 Minutes over zijn overstap naar Hasselt.

Tuur Dierckx heel goed begonnen aan het seizoen

"Het is een leuke club, heel spontaan en familiaal allemaal. Ik had nood aan het menselijke en niet het serieuze en afgelijnde. Er is ambitie en ook veel kwaliteit, we hadden ook een goede voorbereiding. Dat zegt toch wel iets."

"Er is veel potentieel, er is een nieuwe trainer, ik heb een goede voorbereiding gespeeld en ik voel me goed." Dierckx zit ondertussen al aan zeven goals en vijf assists in de voorbereiding, inclusief de Beker van België.