Zorgt dit voor de kentering? Kritische en niet mis te verstane boodschap op spandoeken Anderlecht-supporters

Zoals kort voor de wedstrijd werd aangekondigd boycotten de supporters van Anderlecht de wedstrijd bij OHL. Hun boodschap werd kracht bijgezet via spandoeken.

Tussen 19u en 20u liep het nieuws binnen dat Away Groepen, FanCouncil en de ultragroepen de gezamenlijke beslissing hadden genomen om de competitiewedstrijd OHL - Anderlecht niet bij te wonen. De aanhang van paars-wit is ontevreden vanwege het beperkte aantal tickets dat Leuven ter beschikking stelt voor de bezoekende fans.

Amper aanwezige Anderlecht-fans dus in het bezoekersvak in Leuven, maar er kwamen wel enkele supporters spandoeken omhoog hangen. Zo was het ook tijdens de wedstrijd duidelijk waarom supporters van Anderlecht zo misnoegd zijn over de verplaatsingen in de Belgische competitie. OHL is volgens hen zeker geen alleenstaand geval.



Uitsupporters Anderlecht vragen respect

Op de foto bovenaan het artikel ziet u één van de spandoeken die aan Den Dreef omhoog werden gehangen. De tekst laat weinig over aan de verbeelding: "Respecteer de fans, minstens 900 tickets!!!" Vorige keer kreeg Anderlecht al minder tickets dan het beoogde aantal in Leuven. Deze keer ging dat aantal nog naar beneden en dat konden ze dus niet verkroppen.

🎟️ | Vanavond blijft het uitvak stil: de RSC Anderlecht-fans boycotten de verplaatsing door het steeds kleinere aantal tickets. 🏟️🔇 #OHLAND pic.twitter.com/Zm4TgrmxJX — DAZN België (@DAZN_BENL) September 26, 2025

Er was nog een ander spandoek dat boekdelen spreekt, met de tekst: "red de away cultuur, stop kleine uitvakken". Het is nu afwachten of de actie van de Anderlecht-supporters iets uithaalt. Mogelijk krijgen zij ook steun bij andere clubs, want fans die op verplaatsing hun favoriete ploeg willen steunen, hebben op dit vlak dezelfde belangen.

Maakt actie Anderlecht-fans indruk?

Het maakt misschien toch ook iets meer indruk als een supportersgroep van één van de grootste clubs in België zo'n actie op poten zet. Andere clubs willen Anderlecht wellicht niet tegen zich in het harnas jagen. Wordt vervolgd.