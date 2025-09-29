Voormalige JPL-spits maakt grote indruk in Eredivisie en hij kreeg een cadeautje van... Gent

Ayase Ueda blijft indruk maken in de Eredivisie. De ex-spits van Cercle Brugge scoorde al zes keer in zeven wedstrijden en is momenteel de topschutter van de competitie. Zijn prestaties doen al spreken over een mogelijke titel voor Feyenoord dit seizoen.

Ueda werd in de zomer van 2023 verkocht door Cercle Brugge aan Feyenoord voor 8 miljoen euro. Sindsdien heeft hij zich moeiteloos aangepast aan het Nederlandse voetbal en zijn waarde voor de Rotterdammers bewezen.

Robin van Persie was vol lof na de overwinning in Groningen. “Het is zijn doelpunt, hoor, maar ik denk wel dat wij hieraan een kleine bijdrage hebben geleverd. Ueda speelt een belangrijke rol bij ons", stelde de oud-aanvaller.



Van Persie benadrukte dat Ueda niet alleen scoort, maar ook onmisbaar is in de manier waarop hij druk zet en bijdraagt aan het teamspel. “Arne Slot zei al dat als Ueda veel zou spelen en fit zou blijven, je dan de allerbeste versie van hem te zien krijgt. Dat zie je nu.”

Watanabe was een cadeautje voor Ueda

De Japanner combineert fysieke fitheid met technisch vermogen. Van Persie: “Hij houdt beter ballen vast, dat is cruciaal voor een team. En als cadeautje heeft hij landgenoot Tsuyoshi Watanabe erbij gekregen in de selectie. Ze gaan samen op pad, Ueda is gelukkig. Hij presteert op zijn top.”

Met zijn sterke begin van het seizoen lijkt Ueda niet alleen de aanval van Feyenoord te leiden, maar ook het team richting een mogelijke titel te stuwen. Zijn combinatie van doelgerichtheid, arbeidsethos en teamspel maakt hem nu al tot een sleutelspeler in Rotterdam.