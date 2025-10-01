Anderlecht, Club Brugge en Genk hofleveranciers voor wedstrijd ... in Luik

De Rode Duivels U17, die de eerste echte competitieve leeftijdscategorie zijn, beginnen aan hun kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap. Een eerste kwalificatiegroep is op komst en ze zullen deze moeten winnen om door te gaan naar de volgende ronde.

Onze U17 Rode Duivels hebben een belangrijke deadline: het WK, dat begin november in Qatar zal plaatsvinden. België zal daar Argentinië, Fiji en Tunesië in de groepsfase ontmoeten. Deze competitie kan ervoor zorgen dat sommige Belgische clubs jonge spelers moeten missen, zoals Anderlecht, dat momenteel nadenkt over Nathan De Cat.

De nieuwe generatie U17 staat al klaar bij Rode Duivels

Maar voordat dat gebeurt, begint de nieuwe generatie U17 van het nationale team, de eerste leeftijdscategorie op competitief niveau, met de kwalificaties voor het EK U17, dat jaarlijks wordt georganiseerd door de UEFA.



Concreet moet een U17-team twee kwalificatierondes doorlopen om zich te plaatsen voor het EK. Als België de eerste ronde succesvol doorloopt, zal het deelnemen aan de eliteronde, het laatste kwalificatietoernooi voordat het Europees kampioenschap begint.

Genk, Anderlecht en Antwerp als belangrijkste leveranciers

Voor deze internationale pauze in oktober zullen de U17 Moldavië (08/10), Wit-Rusland (11/10) en Noorwegen (14/10) ontmoeten in een groep die ze absoluut moeten winnen.

Het goede nieuws is dat België deze drie wedstrijden thuis zal spelen, aangezien alle wedstrijden in hetzelfde land plaatsvinden. België zal Moldavië in Hasselt ontmoeten, Wit-Rusland in Lommel en Noorwegen in Luik.

Dit is de selectie van bondscoach Sven Vermant en zijn assistent-trainer Guillaume Gillet: Assil Saidi, Elie Mbavu, Sami El Morabet, Jelle Driessen, Kiyan Achabar (Genk), Mamadou Baldé, Al-Hassan Kamara, Léni Tom Strouwen (Club Brugge), Ilyas Benktib, Joshua Nga Kana, Jayden Onia Seke, Rune Verstrepen (Anderlecht), Preben Blondeel, Rayan Yaakoubi (Gent), Xander Dierckx, Niels Filippo, Lowie Piselé, Louwie Van Gelder (Antwerp), Esteban Levaux, Yhanis Onehese (Standard), Femi Siwoku (OHL)