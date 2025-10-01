Daar is hij eindelijk weer, de echte Arthur Vermeeren: "Hij is monsterlijk, wat een masterclass"

De supporters van Olympique Marseille hebben dinsdag eindelijk kennis kunnen maken met de "echte" Arthur Vermeeren. De voormalige beste jongere van de Pro League gaf een recital tegen Ajax Amsterdam.

Sinds zijn aankomst bij Olympique Marseille was Arthur Vermeeren een vraagteken voor veel supporters van Phocéens. Uitgeleend door RB Leipzig met een vrij hoge aankoopprijs (20 miljoen euro), was de Belg nog niet aan de aftrap verschenen, en hoewel hij een beslissende pass gaf toen hij inviel tegen Lorient, had hij de bank niet verlaten tijdens de twee daaropvolgende wedstrijden.

Maar deze dinsdag, enigszins verrassend voor velen, besloot Roberto De Zerbi om Vermeeren in het diepe te gooien tegen Ajax Amsterdam. En de voormalige Antwerp-speler maakte indruk. Zijn cijfers liegen er niet om: Arthur Vermeeren voltooide 53 passes van de 56, gaf een assist, had 6 onderscheppingen en zijn tackels waren allemaal succesvol.



Lees ook... Ajax van de mat gespeeld, maar het enige lichtpuntje was wel een Belg

Vermeeren kan alleen schitteren als hij start

De Zerbi heeft waarschijnlijk ingezien dat een speler met het profiel van Vermeeren moeilijk zijn spel kan laten zien als hij vanaf de bank moet komen. De Antwerpse belofte is een metronoom: hij moet centraal op het veld staan, het tempo en ritme dicteren - niet halverwege invallen als het spel al chaotisch is, zoals het geval was bij zijn lastige invalbeurt tegen Real Madrid.

Deze kwaliteiten, zelfs als vaste basisspeler, heeft hij te weinig kunnen tonen bij Leipzig, ondanks 26 starts in 39 gespeelde wedstrijden. Maar in het 'systeem' van De Zerbi lijkt hij beter in staat om het niveau van bij Antwerp te evenaren.

De supporters zijn verheugd. "Ik heb mijn hele leven gedroomd van een Vermeeren op het middenveld van mijn team," schrijft een van hen op X (voormalig Twitter). "Het is geen droom, OM heeft eindelijk een middenvelder met de bal aan zijn voet in de persoon van Vermeeren," voegt een ander toe. "Hebben we deze kwaliteit een maand op de bank gehad?", vraagt een ander, die meer dan 6000 likes krijgt.

De match van Vermeeren mdrrrr hebben we deze kwaliteit een maand op de bank gehad? — 🇫🇷 (@Medley1_) September 30, 2025

Andere termen die regelmatig terugkeren zijn "balvirtuoos" en "masterclass" om de als "uitzonderlijk" beoordeelde wedstrijd van Vermeeren te beschrijven. Marseille won met 4-0 en de Belg was een van de uitblinkers van de wedstrijd.

Deze prestatie komt misschien te laat om te worden opgenomen in de selectie van Rudi Garcia voor vrijdag (die waarschijnlijk al was vastgesteld vóór de Champions League-wedstrijden van deze week). Maar de bondscoach zal zeker aandacht hebben besteed. En het Belgische voetbal, dat misschien even was vergeten over het talent van Arthur Vermeeren, herinnert zich nu dat het een echte parel op het middenveld heeft...