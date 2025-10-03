Nathan Ngoy straks Rode Duivel? Rudi Garcia moet beslissen... en kan verrassen

Nathan Ngoy hoopt vrijdag (15.00 uur) voor het eerst opgeroepen te worden voor de Rode Duivels. Ondanks zijn uitstekende seizoensstart bij LOSC, zou een selectie een echte verrassing zijn van Rudi Garcia.

Het is vrijdag om 15 uur dat Rudi Garcia zijn selectie zal onthullen voor de interlandbreak in oktober, die gekenmerkt wordt door twee cruciale matchen van de Rode Duivels: tegen Noord-Macedonië en Wales.

Op sommige posities heeft de coach moeten nadenken over het samenstellen van zijn groep. Het middenveld is bijvoorbeeld zwaar getroffen, wat Axel Witsel een laatste kans zou kunnen bieden om weer opgeroepen te worden en te blijven dromen van het WK.



Wat de rest betreft, weten we dat Rudi Garcia van stabiliteit houdt. Dus verwacht geen revolutie, ook al zijn sommige spelers die nog nooit zijn opgeroepen voor de Rode Duivels de afgelopen weken nadrukkelijk gevolgd.

Nathan Ngoy bij de Rode Duivels: ja, maar ten koste van wie?

Onder hen is Nathan Ngoy, die een uitstekende seizoensstart heeft gehad bij Lille, zowel in de Ligue 1 als op het Europese toneel. De voormalige verdediger van Standard zit bij de voorselectie van Garcia en zou een van de verrassingen in de uiteindelijke selectie kunnen zijn.

Maar... ten koste van wie? Over het algemeen roept Garcia vier centrale verdedigers op om twee duo's te vormen. Zeno Debast en Arthur Theate lijken onaantastbaar, en het lijkt onwaarschijnlijk dat Brandon Mechele buiten de boot valt.

Er blijft dus slechts één plek over, die Koni De Winter en Nathan Ngoy zullen moeten betwisten. De speler van AC Milan, ondanks beperkte speeltijd, maakt al enkele maanden deel uit van de groep.

De Winter lijkt dus met een kleine voorsprong te beginnen. In dat geval zal Ngoy moeten afwachten, hopend op een blessure of een echte verrassing om zijn eerste oproep voor het nationale team te vieren.