Brute pech voor Anderlecht: groot talent loopt blessure op tijdens interland

De Belgische U17 wonnen hun EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië, maar verloren Jayden Onia Seke door een blessure. De jonge Anderlecht-speler keerde intussen terug naar zijn club.

De Rode Duivels spelen vrijdagavond hun eerste wedstrijd van deze interlandperiode tegen Noord-Macedonië. Volgende week volgt nog een interland tegen Wales.

Maar naast de A-ploeg zijn ook de Jonge Duivels én de U17 actief deze weken. De U17 won zijn EK-kwalificatiewedstrijd tegen Moldavië op woensdag met 1-0.

Jayden Onia Seke blesseert zich bij de nationale U17

Er volgen nog partijen tegen Wit-Rusland en Noorwegen, maar de Duivels zullen daarvoor al niet meer kunnen rekenen op Jayden Onia Seke. Hij liep een blessure op na een tackle in de match tegen Moldavië.

De Belgische voetbalbond liet dit weten via zijn socials. De 16-jarige flankspeler is daarom dus al teruggekeerd naar Anderlecht. Hij kwam dit seizoen al acht keer in actie bij de RSCA Futures.





Net nu er zoveel gepraat wordt over Nathan De Cat, en of Anderlecht hem al dan niet naar het WK U17 in Qatar moet laten gaan, gebeurt dit. Het zal de keuze van paars-wit zeker niet makkelijker maken.