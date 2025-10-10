Spits van Zulte Waregem maakt nu ook indruk tegen Beerschot, ook Vossen krijgt 90 minuten

In de Jupiler Pro League en de Challenger Pro League ligt het voetbal even stil door de Rode Duivels (en de andere interlands overal ter wereld). En dus kunnen diverse ploegen uit onze competities nog eens twee weken flink doortrainen.

Diverse ploegen moeten natuurlijk heel wat spelers missen door interlandverplichtingen - denk bijvoorbeeld maar aan de vijf spelers van Antwerp die deze week moeten spelen voor hun land.

Beerschot en Zulte Waregem moeten heel wat minder spelers missen en speelden deze week dan maar een pittige wedstrijd tegen elkaar, over vier keer een halfuur en dus 120 minuten.

Zulte Waregem klopt Beerschot met 2-4

Zulte Waregem zou het gaan halen met 2-4, ook al miste Beerschot onder meer twee elfmeters in wat toch wel als een spektakelduel de wereld mag worden ingestuurd. Mo Messoudi was achteraf dan ook niet onverdeeld ontevreden.







Bij Essevee konden ze opnieuw rekenen op een goed bij schot zijnde Ementa. Hij maakte twee goals voor Zulte Waregem en heeft zijn positie als eerste spits opnieuw wat kracht kunnen bijzetten.

Ook Soglo en diens vervanger Mituljikic deden de netten trillen. Jelle Vossen speelde ook 90 van de 120 minuten mee voor Essevee, terwijl in doel Bostyn ook een uur de tijd kreeg om nog eens wat wedstrijdritme op te doen.