Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp spaarde zijn kritiek niet na de teleurstellende 0-0 van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië. De analist zag opnieuw dezelfde problemen opduiken en vraagt zich hardop af waar het vuur in deze ploeg gebleven is.

“Het is een bende brave schoonzoontjes geworden", klinkt het scherp in HBvL. “Ze kunnen allemaal goed voetballen, maar vroeger zat er meer gif in die ploeg. Met een Fellaini of een Jantje Vertonghen had je gasten die oorlog konden maken. Nu is er niemand meer die dat breekijzer kan zijn.”

Volgens Boskamp ontbreekt het de Duivels aan karakter en killersmentaliteit. “Als je zonder Lukaku al niet kunt winnen van Noord-Macedonië, dan is dat toch niet geruststellend. Ze speelden niet slecht, maar als je dertig kansen krijgt en toch geen doelpunt maakt, moet je jezelf vragen stellen.”

Boskamp vraagt zich af waarom Hans Vanaken gewisseld werd

De keuzes van bondscoach Rudi Garcia konden evenmin op zijn goedkeuring rekenen. “Nou, hij heeft toch een paar rare kronkels in zijn kop zitten", lacht Boskamp. “Om te beginnen had ik Hansie nooit gewisseld. Vanaken is de man die iemand alleen voor doel kan zetten, zoals bij die kans voor Openda. En hij is ook één van hun beste koppers. Tenzij hij geblesseerd was, vond ik dat een heel vreemde wissel.”

Ook het gebrek aan vertrouwen in ervaren jongens stoort Boskamp. “Dat vroeg ik me ook al af tegen Liechtenstein en Kazachstan. Als er één spits is die goed kan rommelen in de zestien, dan is het Batshuayi. En nu zat Witsel daar negentig minuten te ouwehoeren op de bank. Moeten die gasten daarvoor terugkeren naar de nationale ploeg?”





Toch ziet hij één grote gemiste kans voor Garcia. “Bij de beloften vlogen de ballen wel vlotjes binnen. Het bewijst dat Garcia minstens een van die jonge gasten zoals Stassin of Vermant had moeten oproepen. Tegen Noord-Macedonië had je zo een jonge, gretige spits prima kunnen gebruiken. Dat soort honger mis ik bij de Rode Duivels.”

