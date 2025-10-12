Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"

Johan Boskamp heel scherp voor bondscoach Rudi Garcia: "Ik had hem nooit gewisseld"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Johan Boskamp spaarde zijn kritiek niet na de teleurstellende 0-0 van de Rode Duivels tegen Noord-Macedonië. De analist zag opnieuw dezelfde problemen opduiken en vraagt zich hardop af waar het vuur in deze ploeg gebleven is.

“Het is een bende brave schoonzoontjes geworden", klinkt het scherp in HBvL. “Ze kunnen allemaal goed voetballen, maar vroeger zat er meer gif in die ploeg. Met een Fellaini of een Jantje Vertonghen had je gasten die oorlog konden maken. Nu is er niemand meer die dat breekijzer kan zijn.”

Volgens Boskamp ontbreekt het de Duivels aan karakter en killersmentaliteit. “Als je zonder Lukaku al niet kunt winnen van Noord-Macedonië, dan is dat toch niet geruststellend. Ze speelden niet slecht, maar als je dertig kansen krijgt en toch geen doelpunt maakt, moet je jezelf vragen stellen.”

Boskamp vraagt zich af waarom Hans Vanaken gewisseld werd

De keuzes van bondscoach Rudi Garcia konden evenmin op zijn goedkeuring rekenen. “Nou, hij heeft toch een paar rare kronkels in zijn kop zitten", lacht Boskamp. “Om te beginnen had ik Hansie nooit gewisseld. Vanaken is de man die iemand alleen voor doel kan zetten, zoals bij die kans voor Openda. En hij is ook één van hun beste koppers. Tenzij hij geblesseerd was, vond ik dat een heel vreemde wissel.”

Ook het gebrek aan vertrouwen in ervaren jongens stoort Boskamp. “Dat vroeg ik me ook al af tegen Liechtenstein en Kazachstan. Als er één spits is die goed kan rommelen in de zestien, dan is het Batshuayi. En nu zat Witsel daar negentig minuten te ouwehoeren op de bank. Moeten die gasten daarvoor terugkeren naar de nationale ploeg?”

Toch ziet hij één grote gemiste kans voor Garcia. “Bij de beloften vlogen de ballen wel vlotjes binnen. Het bewijst dat Garcia minstens een van die jonge gasten zoals Stassin of Vermant had moeten oproepen. Tegen Noord-Macedonië had je zo een jonge, gretige spits prima kunnen gebruiken. Dat soort honger mis ik bij de Rode Duivels.”
 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK Kwalificatie (Europa)
WK Kwalificatie (Europa) Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Club Brugge
België
Rudi Garcia

Meer nieuws

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

Ajax-trainer krijgt serieuze tip na match van Belgische beloften

15:00
Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

Marc Degryse blikt vooruit voor de Rode Duivels: "Frustrerend en gevaarlijk"

10:00
Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

Profvoetballer maakt het wel heel bont: geflitst aan 224 km/u zonder rijbewijs

15:00
Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

Luc Nilis heel openhartig: "Ik heb me elke avond in slaap geweend"

14:00
Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

Belgische middenvelder speelt bij elke ploeg ter wereld... als hij fit is: "Moeiteloos Rode Duivel"

13:00
Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

Ex-voorzitter van ploeg uit Challenger Pro League onder de indruk: "Zelden gezien in mijn 19 jaar"

14:15
Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

Met Jashari als duidelijk voorbeeld: "JPL moet me naar de volgende stap in mijn carrière brengen"

13:15
📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

📷 Ramp vermeden: vliegtuig Tolu en co moet noodlanding maken door... gebarsten voorruit

13:30
Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

Fred Vanderbiest openhartig over hoe hij tekeer ging tegen Van den Brom & Preud'homme: "Dan een spuitje"

12:00
Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club

11:00
2
Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent De derde helft

Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent

12:15
1
Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye

12:30
2
Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

Hoe het komt dat Kosovo op dit moment de onofficiële wereldkampioen is

10:30
Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

Na eerste nederlaag van KV Kortrijk: Michiel Jonckheere moet dringend telefoontje plegen met Nicky Hayen

09:15
Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

Imke Courtois spreekt over grensoverschrijdend gedrag

11:30
Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar hebben ook heel goed nieuws voor de fans

11:15
4
Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

Italiaanse interesse in Belg met verleden bij Westerlo en Anderlecht? Dit is er écht aan de hand

09:30
2
📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

📷 OFFICIEEL Ontslagen trainer uit de Jupiler Pro League heeft nieuwe uitdaging gevonden

10:15
WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

WK in gevaar voor Italië, Ronaldo mist strafschop maar Martinez ontsnapt

08:40
Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

Belgische U19 krijgt stevige tik van Engeland: toptalent scoort hattrick

22:30
Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

Leandro Trossard kan op steun rekenen van voormalige Rode Duivel

06:30
'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

'Nog geen contractverlenging: buitenlandse club klopt opnieuw met riant voorstel aan bij Yari Verschaeren'

09:00
4
Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

Gaat leegloop verder? 'Italianen willen ex-Genkie vervangen door belangrijke speler Union SG'

08:30
Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

Tegen Club Brugge begon de miserie met ruzie in de kleedkamer: waarom Raskin plots verdween bij Rangers

23:00
2
Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

Rudi Garcia spreekt over fitte Rode Duivel: "Daar gaat zijn ploeg niet blij mee zijn"

18:30
3
🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

🎥 Eden Hazard doet monden openvallen op Stamford Bridge: Engelse pers is lyrisch

07:00
Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

Peter Vandenbempt ziet Rode Duivels in een "lichtjes vervelende situatie": "Dat zou nu een catastrofe zijn"

21:40
"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

"Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen"

17:00
4
Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

Rode Duivels moeten nu vol aan de bak: dit heeft België nog nodig voor een WK-ticket

21:00
AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

AC Milan zal Rode Duivel Alexis Saelemaekers een tijdje moeten missen: dit is er aan de hand

21:20
Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

Analist over vreemde keuzes Garcia: "Daar is geen uitleg voor"

11/10
Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

Volgens Laurent Ciman maken de Belgen één grote fout bij deze generatie Rode Duivels

22:00
Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

Bondscoach Rudi Garcia wordt al op de rooster gelegd over zijn tactische keuzes: "Risico vermijden"

11/10
4
OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details

20:16
10
Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

Veel sterkte! Bart Verhaeghe geconfronteerd met persoonlijk leed

16:00
5
OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

OFFICIEEL: extra pech voor Rudi Garcia, die basispion ziet afhaken voor Wales

11/10
7

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 11
Standard Standard 17/10 Antwerp Antwerp
La Louvière La Louvière 18/10 Westerlo Westerlo
OH Leuven OH Leuven 18/10 Club Brugge Club Brugge
Union SG Union SG 18/10 Charleroi Charleroi
Cercle Brugge Cercle Brugge 19/10 KRC Genk KRC Genk
FCV Dender EH FCV Dender EH 19/10 KV Mechelen KV Mechelen
STVV STVV 19/10 Anderlecht Anderlecht
Zulte Waregem Zulte Waregem 19/10 KAA Gent KAA Gent

Nieuwste reacties

Purple Rain Purple Rain over Sporteconomen geven het grote probleem van Beerschot aan, maar heeft ook heel goed nieuws voor de fans Swakken Swakken over OFFICIEEL: Sébastien Pocognoli verlaat Union SG en wordt trainer van AS Monaco, dit zijn de details kliersesk kliersesk over Supporters neus aan neus na topper tussen Lyra-Lierse en ploeg van Sam Kerkhofs en Rik Verheye tisookeenmening tisookeenmening over Jan Breydelstadion wordt 50 jaar: "Ik ben meer dan beschaamd tegenwoordig" Kellner Kellner over "Rudi Garcia spreekt zichzelf tegen en ook dáár kan je je vragen bij stellen" TTC ANDLEIE TTC ANDLEIE over Nilsson is helemaal terug: Club Brugge maakt indruk tegen CPL-club Mauve Nostalgie Mauve Nostalgie over Voetbal wordt niet hét ding van zoon van Willy Sommers: dit studeert hij in Gent OH boy OH boy over DAZN trekt aan alarmbel: dit zijn de opties die nu op tafel liggen Andreas2962 Andreas2962 over Filip Joos & co formeel over het los zand bij Genk: "Dan lag Fink nu al buiten" JaKu JaKu over Nog meer kritiek op bondscoach Rudi Garcia: "Na die wissel stopten we met voetballen" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2025 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved