'Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om nieuwe spits te halen'

Anderlecht onderzoekt momenteel verschillende pistes om de Oekraïense aanvaller Danylo Sikan binnen te halen. Daarbij wordt ook een mogelijke ruilconstructie met Yari Verschaeren overwogen.

Volgens Transferfeed heeft Anderlecht reeds een eerste voorstel ingediend bij Trabzonspor voor Danylo Sikan. Dat bod werd door de Turkse club afgewezen. De aard van het voorstel zou een huurdeal betreffen, al zijn de exacte voorwaarden niet publiek gemaakt.

Sikan, die momenteel onder contract staat bij Trabzonspor, blijft een prioritaire target voor Anderlecht. De Brusselse club zoekt al enige tijd naar offensieve versterking en ziet in de Oekraïner een geschikte profiel. In de zomer ondernam paarswit al een poging om Sikan binnen te halen.

Verschaeren als pasmunt

Transferfeed meldt dat Olivier Renard, sportief verantwoordelijke bij Anderlecht, overweegt om Yari Verschaeren in te zetten als pasmunt in de onderhandelingen. “Anderlecht wil Verschaeren als pasmunt gebruiken om inkomende transfer rond te krijgen”, klinkt het.

Het gebruik van Verschaeren in een ruilconstructie zou de financiële druk op de Brusselaars kunnen verlichten. De waarde van de Belgische middenvelder zou mogelijk een deel van de transfersom van Sikan kunnen compenseren.

Anderlecht blijft hopen op komst van Sikan

Hoewel er nog geen concrete deal op tafel ligt, klinkt het bij Transferfeed dat Anderlecht de piste-Sikan niet heeft opgegeven. Het is voorlopig onduidelijk of Trabzonspor bereid is om in te gaan op een aangepaste deal waarbij Verschaeren betrokken wordt.

De komende weken kunnen cruciaal zijn voor het verdere verloop van de onderhandelingen. Anderlecht lijkt vastberaden om de Oekraïense aanvaller alsnog naar het Lotto Park te halen.