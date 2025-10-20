De Premier League lonkt: 'Engelse topclub wil Nicolas Raskin'

Nicolas Raskin zal waarschijnlijk niet lang meer in Glasgow blijven, waar Rangers een rampseizoen doormaakt. Toch komt de middenvelder opnieuw op de voorgrond en weet hij zich te onderscheiden.

Terug bij zijn club na een uitstekende periode met de Rode Duivels stond Nicolas Raskin zondag in de basis bij Rangers voor de thuiswedstrijd tegen Dundee United. De Schotse topclub bleef echter steken op een 2-2 gelijkspel in Ibrox, en zo blijft de onrust in Glasgow aanhouden.

Toch lijkt de toekomst van Raskin elders te liggen. Zijn sterke prestaties blijven niet onopgemerkt, want volgens Football Insider heeft niet alleen Leeds United, maar vooral Tottenham Hotspur de Belgische middenvelder bovenaan de verlanglijst gezet. De Spurs zouden hem al een tijdje volgen en overwegen nu om actie te ondernemen.

Raskin kende nochtans een moeilijke seizoensstart, mede door spanningen met zijn voormalige coach Russell Martin, die hem zelfs enkele keren uit de selectie hield. "Het is geen geheim dat het seizoensbegin moeilijk was voor mij. Het belangrijkste is dat ik het vertrouwen van de trainer voel", zei hij eerder in de Glasgow Times.

Een nieuwe Belgische successtory bij Tottenham?

Tottenham ziet in Raskin een moderne box-to-box middenvelder die in de voetsporen kan treden van andere succesvolle Belgen bij de club, zoals Mousa Dembélé, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld.

Voorlopig houdt Raskin de voeten op de grond en wil hij zich concentreren op zijn prestaties bij Rangers. "De supporters hebben me enorm gesteund in moeilijke tijden. Ik wil iets terugdoen door alles te geven voor deze club." Volgens Daily Mail blijft Tottenham geïnteresseerd, maar zal de opvolger van Russell Martin bij Rangers proberen om rond Raskin een nieuw elftal te bouwen.