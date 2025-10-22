Laforge krijgt de 'hate game': dit zijn de aanduidingen van speeldag 12 in de Jupiler Pro League

Dit weekend gaat de Pro League verder met de 12e speeldag. De scheidsrechters die voor deze gelegenheid zijn opgeroepen, zijn nu bekend.

Deze nieuwe speeldag van het kampioenschap begint vrijdagavond met de ontmoeting tussen Charleroi en Anderlecht. De wedstrijd zal gefloten worden door Lawrence Visser. Deze scheidsrechter brengt de Zebra's de laatste tijd weinig geluk: Charleroi heeft namelijk zeven van de acht laatste wedstrijden onder zijn leiding verloren.

Lawrence Visser fluit match tussen Charleroi en Anderlecht

De reeks omvat onder andere de overwinning van de Mauves op Mambourg voor Brian Riemer's eerste wedstrijd als coach, enkele weken na het ontslag van Felice Mazzu, die toen terugkeerde naar de bank van Charleroi. Anderzijds heeft Anderlecht geen van de laatste acht duels verloren met Lawrence Visser als scheidsrechter.

Meneer Visser zal ook verantwoordelijk zijn voor de VAR-werkzaamheden tijdens de wedstrijd van Standard bij Gent zaterdagavond. Dit nieuws heeft de Rouches-supporters doen reageren, aangezien zij zich afvragen waarom hij zo vaak achter de video zit bij hun wedstrijden. De hoofdscheidsrechter zal Nathan Verboomen zijn, die eerder dit seizoen de overwinning van Luik tegen Genk leidde.

Consistentie in de beslissingen van alle wedstrijden?

Nicolas Laforge zal de scheidsrechter zijn voor de altijd beladen wedstrijd tussen Club Brugge en Antwerp zondagmiddag. Hij zal worden bijgestaan door Simon Bourdeaud'hui en zijn team vanuit Tubeke. De wedstrijd van La Louvière bij Genk zal worden gefloten door Bert Verbeke, die twee maanden geleden de nederlaag van de Wolven bij Sint-Truiden in goede banen leidde.





Om het weekend af te sluiten zal de wedstrijd tussen Union Saint-Gilloise en Sint-Truiden worden geleid door Bram Van Driessche, de scheidsrechter van de laatste Clasico, die Union dit seizoen al een keer tegen Standard floot. Hij zal worden bijgestaan door Ken Vermeiren. De volledige lijst van de aanduidingen voor het weekend is te vinden op de webstek van de Belgische voetbalbond.