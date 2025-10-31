Driedubbele klap voor België: Anderlecht-aanvaller en Standard-doelman laten Rode Duivels vallen

Drie Belgische talenten keren België de rug toe: Mario Stroeykens, Michel-Ange Balikwisha en Mathieu Epolo kiezen voor Congo. Ze werden alle drie opgeroepen voor de halve finale van de WK-play-offs tegen Kameroen.

Groot nieuws voor de Belgische voetbalwereld: drie spelers met een dubbele nationaliteit lijken niet voor de Rode Duivels te kiezen. Het gaat om Mario Stroeykens (Anderlecht), Michel-Ange Balikwisha (Celtic) en Mathieu Epolo (Standard).

Het is heel opvallend dat het plots om drie spelers tegelijk gaat, maar er is een logische uitleg voor. Ze werden namelijk plots alle drie opgeroepen voor de nationale ploeg van Congo.

Hoewel ze allemaal in België geboren zijn en hier bij de nationale jeugdploegen speelden, kunnen ze nog steeds voor Congo kiezen. Ze werden nooit opgeroepen voor de nationale A-ploeg in België.

Stroeykens, Balikwisha en Epolo kiezen voor Congo

📋 𝐋𝐈𝐒𝐓𝐄 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐄𝐋𝐋𝐄 🐆



25 Léopards sélectionnés par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre 🇨🇩 pour affronter le Cameroun 🇨🇲, dans le cadre des barrages de la Coupe du Monde 2026 🏆.



📅 13 novembre 2025

🏟️ Stade El Barid – Rabat

🕖 19h GMT#FecofaRDC… pic.twitter.com/dRInwRc1vd — Fecofa RDC_Officiel (@FecofaRdc) October 31, 2025

Ze zullen erbij zijn wanneer Congo een heel belangrijke wedstrijd speelt. Op 13 november kijkt het land Kameroen in de ogen, waar Marc Brys bondscoach is. Het is de halve finale van de play-offs voor de WK-kwalificatie.

Er kan maar één land door naar de finale, en dus mag er niet verloren worden, anders volgt er zeker geen WK voor Congo. Vanaf het moment dat Stroeykens, Balikwisha of Epolo in actie komen, kunnen ze sowieso nooit meer Rode Duivel worden.