"Dat wilden we hem niet afnemen": Thorsten Fink doet toegift, maar houdt stok achter de deur

Trainer Thorsten Fink van KRC Genk heeft toelichting gegeven bij de afreis van derde doelman Lucca Brughmans naar het WK U17 in Qatar. Tegelijk houdt hij rekening met mogelijke scenario's binnen zijn eigen selectie.

Lucca Brughmans, derde doelman bij KRC Genk, is momenteel actief bij de Belgische U17-selectie op het wereldkampioenschap in Qatar. De jonge keeper kreeg toestemming van zijn club om als aanvoerder deel te nemen aan het toernooi. “Voor een jonge speler een unieke ervaring. Ik ben blij voor hem dat hij een WK mag meemaken als aanvoerder. Dat wilden we hem niet afnemen”, stelt Fink in Het Belang van Limburg.

Brughmans mag vertrekken, maar met voorbehoud

KRC Genk gaf groen licht voor de afreis van Brughmans, maar houdt een terugroepoptie open indien zich problemen voordoen bij de andere doelmannen. “Dat wilden we hem niet afnemen. Daarom hopen we ook dat er niets met onze doelmannen hier gebeurt”, zegt Fink. Hij voegt eraan toe dat Brughmans in dat geval mogelijk teruggehaald wordt.

De club beschikt momenteel over twee andere keepers in de A-kern. Mocht een van hen uitvallen, dan zou Brughmans opnieuw nodig zijn in de wedstrijdselectie. Fink benadrukt dat het om een voorzorgsmaatregel gaat en dat hij de situatie nauwgezet opvolgt.

Brughmans geldt als een talentvolle doelman binnen de jeugdwerking van KRC Genk. Zijn rol als aanvoerder bij de nationale U17-ploeg onderstreept zijn positie binnen de lichting. De club erkent het belang van internationale ervaring, maar plaatst de eigen sportieve noden voorop.





Fink over supportersboycot in Westerlo

Komende zondag speelt KRC Genk op verplaatsing tegen Westerlo. De wedstrijd in ’t Kuipje zal plaatsvinden zonder de aanwezigheid van de eigen supporters. De supportersvereniging boycot de match wegens het beperkte aantal beschikbare tickets voor het bezoekersvak. “Heel jammer. Het is altijd een nadeel als je supporters er niet zijn, maar we zullen ermee moeten omgaan”, besluit Fink.