'Sterkhouder van Genk staat open voor transfer: zeven miljoen euro richting CEGEKA-Arena'

Foto: © photonews

KRC Genk heeft de wind opnieuw een beetje in de zeilen. In Europa doen ze het goed met een 7 op 12 en ook in de competitie hebben ze de top-6 en de Champions' Play-offs opnieuw in het vizier. Ondertussen lopen er teams in de kijker.

Mujaid Sadick is dit seizoen al heel belangrijk gebleken voor KRC Genk en als hij er eens een keertje niet bij is, dan valt zijn afwezigheid ook meteen op. 

Mujaid Sadick loopt steeds meer in de belangstelling

Daardoor is hij steeds belangrijker geworden voor Thorsten Fink. Toch loopt de Spanjaard steeds meer in de kijker van diverse andere clubs. En dus zou er een wintertransfer kunnen van gaan komen.

Een paar dagen geleden was er al duidelijke interesse van Rangers FC en die interesse zou wel degelijk gemeend zijn, zo klinkt het ondertussen. 

Deal van rond de zeven miljoen euro?

De verdediger, die in 2021 overkwam van Deportivo La Coruña, heeft nog een contract tot midden 2028 in de Cegeka Arena, maar een wintertransfer behoort dus tot de mogelijkheden volgens Schotse bronnen.

Volgens TeamTalk zou Sadick zelf ook openstaan voor een deal richting Schotland, al zullen er dus ook de nodige miljoenen op tafel moeten komen. De bron spreekt van een bedrag van rond de 7 miljoen euro - al zal Genk mogelijk meer willen.

