Romelu Lukaku volgt voorbeeld Marc Coucke en doet opmerkelijke investering op aanraden van... Coucke
Foto: © photonews

Romelu Lukaku is de nieuwste investeerder in Tout Bien, het biermerk van YouTuber Average Rob. De Rode Duivel stapt in het bedrijf dat vier jaar geleden werd opgericht door Robert Van Impe, Emiel Huughe en ondernemer Gilles Mattelin.

Hoeveel Lukaku precies investeert, blijft geheim, maar het trio behoudt de meerderheid van de aandelen. Tout Bien is intussen veel meer dan een internetgrap. Het merk brouwt niet alleen pils, maar ook een rood bier en een alcoholvrije variant.

De bieren liggen al in de rekken bij Delhaize en Colruyt en er werden sinds de start bijna vijf miljoen blikjes verkocht. Toch draaide het bedrijf vorig jaar nog verlies, met een negatief resultaat van 215.000 euro.

De komst van Lukaku past in een bredere golf van kapitaalinjecties. Eerder stapten onder meer Marc Coucke, Lotus-topman Jan Boone en Hubo-voorzitter Erwin Van Osta in het bedrijf.

Coucke overtuigde Lukaku

Ook verschillende techondernemers investeerden. Volgens ingewijden speelde Coucke een sleutelrol in het overtuigen van Lukaku, die zijn jeugdopleiding bij Anderlecht genoot.

De nieuwe middelen moeten Tout Bien helpen groeien, zowel in België als internationaal. De oprichters hopen dat Lukaku’s internationale uitstraling het merk extra zichtbaarheid geeft, zeker nu het biermerk zich profileert als een jong, creatief Belgisch succesverhaal.

