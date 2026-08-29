Live. Transfernieuws 29/8: ook Ajax haalt nog grote naam
De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!
Ex-speler van Club Brugge maakt op 30-jarige leeftijd toptransfer naar Ajax
Sofyan Amrabat staat voor een opvallende terugkeer naar de Nederlandse Eredivisie. De 30-jarige Marokkaanse international heeft een mondeling akkoord bereikt met Ajax en wordt in Amsterdam de nieuwe nummer zes. (Lees meer)
Club Brugge haalt opnieuw Ghanees toptalent binnen en troeft Bayer Leverkusen af
Club Brugge staat op het punt om opnieuw een veelbelovend Afrikaans talent aan de opleiding toe te voegen. De 17-jarige Abdul Manaf Ansah zou na succesvolle stages in Duitsland en België dicht bij een overstap naar Blauw-Zwart staan. De middenvelder wordt beschouwd als een van de grotere talenten van zijn generatie in Ghana en zou onder meer Bayer Leverkusen achter zich laten. (Lees meer)
Union haalt Argentijns toptalent en heeft tiende aanwinst beet
Union Saint-Gilloise staat op het punt om zijn tiende aanwinst van de zomer te presenteren. De Brusselse club heeft volgens Argentijnse bronnen een akkoord bereikt met Lanús over de transfer van Dylan Aquino. De 21-jarige Argentijnse flankaanvaller zou een contract voor vier seizoenen tekenen, met een optie om daar nog een jaar aan toe te voegen. (Lees meer)
'Europese grootmacht mengt zich in strijd om Fernandez-Pardo'
Matias Fernandez-Pardo wil deze zomer nog vertrekken bij Lille. De 21-jarige Rode Duivel, die vorig seizoen indruk maakte en ondertussen zijn eerste selecties voor België én het WK 2026 achter de rug heeft, zet zijn club onder druk voor een transfer. Een Europese grootmacht mengt zich nu in de strijd om onze landgenoot. (Lees meer)
'Genk gaat hard: transfer middenvelder zo goed als rond'
KRC Genk kijkt opnieuw over de landsgrenzen voor versterking. De Limburgers zouden interesse tonen in Benjamin Tahirovic, een 23-jarige Bosniër van Brøndby met ervaring bij AS Roma en Ajax én vier WK-wedstrijden achter zijn naam. De deal zou ondertussen rond zijn. (Lees meer)
'KAA Gent laat oog vallen op gewilde middenvelder uit Frankrijk'
KAA Gent zit niet stil op de transfermarkt. De Buffalo's versterkten hun kern al gevoelig, maar zijn nog niet klaar met hun huiswerk. Gent wordt nu gelinkt aan een middenvelder uit Frankrijk die op het derde niveau speelt. (Lees meer)
'KRC Genk pakt uit: sterkhouder Cercle Brugge op komst'
KRC Genk staat op het punt om zich opnieuw te versterken. De Limburgers staan naar verluidt dicht bij de komst van Christiaan Ravych (24). De Belgische verdediger maakt de overstap van reeksgenoot Cercle Brugge. (Lees meer)
Domper voor Antwerp: droomtransfer van Overmars heeft andere club gevonden
Antwerp moet een streep trekken door de komst van Nemanja Gudelj. De Great Old was geïnteresseerd in de 34-jarige Serviër, maar ziet de ervaren verdediger annex middenvelder uiteindelijk voor een andere optie kiezen. Volgens Fabrizio Romano staat Gudelj dicht bij een akkoord met Getafe. (Lees meer)
Anderlecht klopt aan bij verdediger met Real Madrid-verleden
Anderlecht blijft de transfermarkt afspeuren naar een extra centrale verdediger en is daarvoor in Portugal uitgekomen. Paars-wit heeft Victor Rofino op de radar, een 24-jarige verdediger met een verleden in de jeugdopleiding van Real Madrid. Een eerste bod van om en bij het miljoen euro werd door União de Leiria afgewezen, maar Anderlecht lijkt bereid om de onderhandelingen verder te zetten. (Lees meer)
OFFICIEEL: Union SG heeft volgende versterking beet (met belangrijk voordeel)
Denzel De Roeve staat dicht bij een terugkeer naar België. De 22-jarige verdediger lijkt Brann te verlaten voor Union SG, dat na weken onderhandelen zou doorbreken. De Brusselaars zijn bereid stevig te investeren in de voormalige jeugdspeler van Club Brugge. (Lees meer)
OFFICIEEL: Thomas Kaminski heeft een nieuwe club
Thomas Kaminski staat voor een nieuwe buitenlandse stap. De 33-jarige doelman verlaat Charlton Athletic en trekt naar APOEL Nicosia, waar hij een contract voor drie seizoenen zal ondertekenen. Daarmee keert de Belg terug naar Cyprus, een competitie die hij uit een eerdere fase van zijn carrière al kent. (Lees meer)
OFFICIEEL: Gent heeft serieuze offensieve versterking beet, Rik De Mil heel tevreden
KAA Gent heeft zich opnieuw versterkt in de aanval. De Buffalo’s halen Michel-Ange Balikwisha terug naar België. De 25-jarige flankaanvaller wordt voor één seizoen gehuurd van Celtic, waarbij Gent ook een aankoopoptie heeft bedongen. (Lees meer)
Anderlecht wil de vloek van 8 miljoen doorbreken: vierde keer moet voltreffer zijn
Anderlecht staat op het punt om opnieuw diep in de buidel te tasten. Paars-wit wil Santi Garcia wegplukken bij Gil Vicente en zou bereid zijn om daarvoor een bedrag van om en bij de 8 miljoen euro neer te tellen. Daarmee zou Antoine Sibierski voor de vierde keer in de clubgeschiedenis een transfer van die omvang realiseren. De drie vorige keren draaiden echter uit op een teleurstelling. (Lees meer)
Moussa N'Diaye staat op vertrekken: Anderlecht moet weer transfermarkt op
Anderlecht moet in de slotfase van de transferperiode opnieuw rekening houden met een vertrek van Moussa N'Diaye. De Brusselaars waren eigenlijk van plan om de Senegalese linksachter aan boord te houden, maar Schalke 04 blijft aandringen en de speler zelf zou nadrukkelijk een terugkeer naar Duitsland verkiezen. Voor paars-wit is dat echter geen eenvoudige beslissing, want de opties op de linkerflank zijn bijzonder beperkt. (Lees meer)
Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30 (30/08).
Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief