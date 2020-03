Eric Van Meir ergert zich aan kwalijke trend: "Met een goeie advocaat kom je tegenwoordig al ver"

Nog voor er van bovenaf beslist werd om alle voetbalwedstrijden tot en met 3 april af te gelasten legden de burgemeesters van Leuven en van Beveren een verbod op de respectievelijke matchen OHL - Beerschot en Waasland-Beveren - KAA Gent. Niet toevallig die matchen, denkt Eric Van Meir.

OH Leuven zou zaterdag niet van het thuisvoordeel hebben kunnen genieten in de return van de promotiefinale. Beerschot kon dat op 8 maart wel. Ook Waasland-Beveren, bij een nederlaag tegen KAA Gent zeker van degradatie, zag hun thuisvoordeel in rook opgaan.

"Het is geen toeval dat het om die matchen gaat, al neem ik de burgemeesters niets kwalijk. In Leuven was het inderdaad niet gemakkelijk om de veiligheid te garanderen, met supportersclans van beide clubs in de straten", legde Eric Van Meir uit. De analist ziet wel een kwalijke trend.

"Iedereen probeert zijn eigen winkel te redden en houdt te weinig rekening met het algemene belang. 'Hoe geraakt ONZE club hier het beste uit?' Of het nu om schorsingen of te herspelen matchen gaat. Er is altijd wel iemand die beroep aantekent. Is het niet bij het BAS dan wel bij een andere rechtbank." De voormalige Rode Duivel pikt Waasland-Beveren eruit als voorbeeld.

"Nu de licenties worden onderzocht voor volgend seizoen begint het spelletje weer. Ze willen alle middelen aanwenden om niet te zakken. Nu gaan ze nog zelf licenties onderzoeken. Tegenwoordig kan je met een goede advocaat al ver komen", legde Van Meir uit.