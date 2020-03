Sire, hebben we nog (goeie) verdedigers na Kompany, Alderweireld, Vertonghen...? "Ik denk in de eerste plaats aan Vanheusden"

Voor sommige Rode Duivels betekent het uitstellen van het EK dat ze fysiek toch weer wat minder zullen worden. Voor anderen is het dan weer de kans om zich in de kijker te spelen en een jaar extra ervaring op te doen.

Dan denken we in de eerste plaats aan Zinho Vanheusden (20). De toptransfer van Standard is tegen dan een jaartje ouder en wijzer. Het talent heeft hij, maar een fase zoals tegen STVV moet hij uit zijn repertoire schrappen. Dat heeft ook allemaal te maken met ervaring.

"Voor mij is Vanheusden de eerstvolgende die kans maakt om erbij te zijn", aldus analist Eddy Snelders. "Hij moet zichzelf inderdaad wat in toom leren houden. Hij moet bij Standard bewijzen dat hij een voortrekkersrol kan spelen en zijn 'Kung Fu Fighters'-mentaliteit achterwege laten. Maar dat extra jaar kan voor hem wel heel wat betekenen."

Engels

Ook de naam van Marco Kana, de 17-jarige van Anderlecht, valt al, maar voor hem komt een groot toernooi zeker te vroeg. De vraag is ook hoeveel hij gaat spelen. Een onbetwiste titularis gaat hij - nog - niet worden.

Maar er is ook nog Björn Engels (25), die door bondscoach Roberto Martinez tot nu toe links is laten liggen. "In de Champions League is hij toch wat tegen zijn limieten opgelopen", aldus Snelders. "Het is een slimme verdediger en dus moet je hem toch in het oog houden als opvolging. Hij is niet van het niveau Vermaelen of Alderweireld, maar je kan ook niet verwachten dat we er zo tien rondlopen hebben."