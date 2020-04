Weet u het vaak beter dan de ref? Oordeel zelf over 10 fases en zie hoe u het ervan afbrengt

Mist u het al? Nagelbijtend voor de beeldbuis of in het stadion kijken hoe uw favoriete ploeg het doet of uzelf opboeien in de beslissingen van de scheidsrechter. Hoe vaak heeft u al gezegd dat u het beter kan? Wel, nu kan u het bewijzen!

De KBVB wil mensen een bezigheid geven die ze 'in hun kot' kunnen doen. Daarom lanceert de bond tien uitdagingen voor de mensen thuis, tien 'HomeGames': "In ons eerste HomeGame ‘Be A Ref’ krijgen surfers op onze website 10 spelfases voorgeschoteld. Deze fases zijn geselecteerd in samenwerking met het Referee Department. Elke deelnemer kruipt daarbij zelf in de huid van een scheidsrechter en kan daarbij zijn refereekennis testen. Het spel krijgt wekelijks een update met tien nieuwe fases." HIER kan u deelnemen.