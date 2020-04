Het rapport van de redactie: 5. Beerschot - Wisselvallig seizoen afgesloten met periodewinst, na knappe eindsprint

Het voetbal ligt dan wel stil tijdens de coronacrisis, onze redactie bleef draaien. Aan de hand van de huidige stand, die straks ook als eindklassement wordt genomen, deelden we de 1B-clubs hun rapport uit. Vandaag is het aan Beerschot, het nummer 5, dat de tweede periodetitel nam.

TRANSFERS

Met jongens als Halaimia, Vorogovskiy en Sanusi kreeg Beerschot in defensief opzicht een kwaliteitsinjectie. Ook Genk-huurling Seigers begon veelbelovend, maar twee vervelende blessures hielden hem al te vaak van het veld. Frédéric Frans kwam tijdens de wintermercato en was onmisbaar in de driemansdefensie van Losada.

De Oostenrijker Holzhauser werd dan weer met grote verwachtingen binnengehaald op het Kiel. De middenvelder had het aanvankelijk moeilijk met het fysieke spel in 1B. Hoe dan ook bleef zijn linkervoet levensgevaarlijk. Met zeven doelpunten en acht assists mag Holzhauser dan ook terugblikken op een sterk seizoen.

WAAR KON HET BETER?

Beerschot kende een moeizame start van de competitie. Niet onlogisch, want op het Kiel ging iedereen er van uit dat het in 1A zou uitkomen. Het gebrek aan scorend vermogen was tekenend. Noubissi, vorig seizoen in bloedvorm, worstelde het hele seizoen met zichzelf. Pas de laatste wedstrijden kwam hij onder stoom, aan de zijde van een herboren Tissoudali.

In oktober moest Vreven plaats ruimen voor Losada. De Argentijn schakelde al snel over naar een 3-5-2. De persoonlijke aanpak van Losada leek voor veel jongens bevrijdend te werken.

Ook in de tweede periode begon Beerschot erg matig, met een op negen. Gaandeweg kwam Pietermaat, na een erg lange revalidatie, terug in het team. De middenvelder bleek met zijn grinta de missing link in het team van de Mannekes. Met horten en stoten bleef Beerschot in de running, vaak met dank aan een sterk keepende Vanhamel.

Het was de eindsprint van Beerschot die het verschil maakte. Losada stoomde zijn mannen klaar, en dat loonde. Losada wist zijn spelers als geen ander te motiveren. Pas eind februari haalde Beerschot voor het eerst zes op zes. Losada en co namen zo de tweede periodetitel én wonnen de heenmatch van de promotiefinale tegen OHL. Het momentum lag dus in Antwerpen, maar werd bruusk gestuit door het coronavirus.

PROGNOSE VS REALITEIT

Voor aanvang zagen we in Lokeren -het kan verkeren- en Beerschot de twee titelfavorieten. We plaatsten Beerschot aanvankelijk op de tweede plaats.

Door een gebrek aan regelmaat vinden we Beerschot in het algemene klassement pas terug op een vijfde plaats, maar de Mannekes staan/stonden dicht bij hun doelstelling. Na de gewonnen heenmatch in de promotiefinale was een promotie erg dichtbij. Het wordt uitkijken wat het zal worden voor Beerschot, maar de kans lijkt groot dat we voor het eerst sinds lang een Antwerpse derby in de Jupiler Pro League te zien zullen krijgen.

Deze rapporten verschenen al in onze reeks:

8 - Lokeren gebuisd over de hele lijn

7 - Roeselare had zijn huiswerk veel te laat klaar

6- Lommel: Geschiedenis geschreven, met dank aan Peter Maes

4- Union: knap seizoen, ondanks offensieve aderlating

2- Virton: Revelatie niet beloond voor sterk seizoen

1- Westerlo: grootste slachtoffer van het format