Pro League: voorzichtig optimistisch over volgend seizoen

Hoe staat het ervoor in de Pro League? Het is wachten op de Veiligheidsraad voor er belangrijke knopen kunnen doorgehakt worden. Er is wel vruchtbare grond om tot een akkoord te komen over de competitie voor volgend seizoen. Enkel de schrik voor de format kan nog roet in het eten gooien.

Hoe gaat de competitie er volgend seizoen uitzien? Een grote meerderheid van de clubs staat achter het voorstel om volgend seizoen, uitzonderlijk, met 17 of 18 - afhankelijk van wat het BAS beslist over de clubs die hun licentie nog niet hebben - te spelen.

Heilige schrik

Maar... clubs als Genk en Charleroi (die daarin mee willen gaan) zien er een eerste stap in om de wens van de K11 in te willigen om daarna naar 20 te gaan zonder play-offs. Iets waar ze een heilige schrik voor hebben, want ze willen een competitie met 17 of 18 slechts eenmalig goedkeuren.

Voor Karel Van Eetvelt, CEO van RSCA Anderlecht, is een eenmalige competitie met 18 inclusief een solidariteitsbijdrage van de clubs die het meest profiteren van de stopzetting van de competitie een verdedigbare optie. Dat liet hij weten via een videoboodschap op de clubwebsite.

Die solidariteit wordt onder andere verwacht van KAA Gent en Charleroi die zich verzekerd zien van Europees voetbal terwijl er nog 11 wedstrijden moesten gespeeld worden. De K11 - geruggesteund door Club Brugge - hoopt dan weer op die competitie-uitbreiding.

In feite is er dus een grote meerderheid te vinden om straks met OHL en Beerschot in 1A te spelen, als dat slechts voor één keer is. Deze piste wordt ook gesteund door de meeste analisten die pleiten voor solidariteit in deze uitzonderlijke situatie. De piste Westerlo/Virton zou worden verlaten omdat een club laten promoveren, die op het moment van stopzetting niet meer in aanmerking komt voor sportieve promotie, geen verdedigbare optie is. Maar zij zouden in het geval Moeskroen geen licentie krijgt de logische aanvulling zijn om tot 18 te komen.

Ook voor Waasland-Beveren blijft er onduidelijkheid omdat ze momenteel ook nog niet helemaal zeker zijn dat ze straks in 1A starten...

Club Brugge aan de kant van K11

De clubs die momenteel niet weten in welke afdeling ze volgend jaar uitkomen staan momenteel on hold wat betreft transfers, sponsoring naar volgend seizoen toe, jeugdtransfers…. Ongeacht de format willen deze clubs vooral duidelijkheid over 1A zodat ze het seizoen kunnen voorbereiden. Sommige clubs, waaronder Genk en Charleroi willen echter garanties dat er daarna teruggegrepen wordt naar de huidige format.

Club Brugge wil al langer af van de play-offs en kan daarbij rekenen op bijna alle K11-clubs in de huidige situatie. Peter Croonen zit dan weer in een dubbele rol: als voorzitter van Genk wil hij absoluut de play-offs houden en als voorzitter van de Pro League moet hij tot een consensus proberen komen. Iedereen verwacht dat hij leiderschap toont en een voorstel uitwerkt waar iedereen zich kan in vinden. Een akkoord is dichtbij, maar mogelijk ook veraf.