Transfernieuws en Transfergeruchten 18/07: David - Osayi-Samuel - Kabore

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Manchester City (en andere topclubs) willen Issa Kabore van KV Mechelen

Het was te denken dat het niet lang ging duren voor de Europese topclubs en subtoppers in Mechelen gingen staan. Daar heeft Issa Kabore de aandacht van heel wat ploegen getrokken. Malinwa wil wel onderhandelen over de 19-jarige rechtsachter, maar wel op hun voorwaarden. (Lees meer)