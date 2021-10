Na waarschuwing Van Gaal aan het adres van Lang: "Zelf leren inzien dat hij provocatie niet nodig heeft"

Noa Lang beleefde zondag geen al te beste middag in het Lotto Park. De Club Brugge hield zich tot ergernis van Clement en co meer met randzaken bezig, waardoor hij zichzelf uit de wedstrijd haalde.

Louis Van Gaal, die Noa Lang selecteerde voor de interlands tegen Gibraltar en Letland, maakte maandag duidelijk dat hij dit gedrag niet wilde zien bij Oranje.

In HNB geeft sportpsycholoog zijn visie op het gedrag van Noa Lang, die overigens nog altijd maar 22 jaar is. "Het is belangrijk dat ze het gesprek blijven aangaan. Lang moet vooral leren inzien dat hij dat provoceren niet nodig heeft", aldus Brouwers.

"Hij heeft genoeg kwaliteiten die hem kunnen helpen in wedstrijden. Het is in mijn ogen een goede zaak dat Clement openlijk heeft gezegd dat Club ander gedrag wil zien. Club Brugge wil winnen en Clement heeft duidelijk gemaakt dat het gedrag van Lang daarbij niet helpt."