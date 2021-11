Union, OH Leuven en Antwerp vs Genk, Gent, Club Brugge, Denil, Bauer, ...

Ook in het seizoen 2021 - 2022 staan we de hele week voor jullie klaar in de Jupiler Pro League op alle velden. En dus mag u zoals elke week opnieuw een nabeschouwing verwachten met toppers én floppers. Wie viel ons op? U komt het hier te weten.

TOP

Union en zijn fans (en die van Charleroi)

Union deed het opnieuw prima en heeft nu vier punten voorsprong op de eerste achtervolgers in de stand van de Jupiler Pro League.

Het maakte Charleroi helemaal met de grond gelijk en ook de fans kirden van plezier als nooit tevoren. Ook de fans van Charleroi maakten overigens mooi weer voor hun ex-coach, ondanks de zware nederlaag.

Antwerp en zijn fans

Antwerp heeft zich opnieuw in de harten van zijn supporters gespeeld en het was duidelijk tegen Anderlecht dat ze die supporters hadden gemist tegen Fenerbahçe.

Het vege lijf van coach Priske is weer even gered, de overwinning was enorm deugddoend te noemen toch wel.

OH Leuven en zijn fans

Ook OH Leuven is helemaal terug aan de oppervlakte aan het komen, dat bewees het ook afgelopen weekend nog eens.

Met dank ook hier aan de supporters, die er de ploeg helemaal doorheen wisten te sleuren op een erg goede wijze.

FLOP

Brugse offday

Het was niet meteen de dag van Club Brugge. Een 2-0 voorsprong op Jan Breydel weggeven? Dat gebeurt niet al te vaak.

Toonbeeld van de malaise was doelman Simon Mignolet, die mogelijk zijn slechtste wedstrijd in blauw-zwart tenue speelde.

Genk met ups en downs

2-6 op bezoek bij Zulte Waregem én een prima prestatie tegen West Ham United: Genk leek er even bovenop te zijn.

Maar tegen Cercle Brugge mochten ze weer blij zijn met een puntje en was de prestatie echt niet om over naar huis te schrijven.

Algemene malaise

Er waren overigens nog slechte prestaties dit weekend. De prestatie van scheidsrechter Denil bij zijn debuut op het hoogste niveau in Kortrijk was bedroevend. En zowel Eupen - Zulte Waregem als Seraing - Gent waren niet om aan te zien.

De onmondigheid van de Buffalo's voorin was opnieuw tekenend. En eigenlijk moesten we ook nog iets zeggen over Bauer van STVV. Wie in minuut 87 zo in de tackle gaat ...