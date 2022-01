[Buitenland] Transfernieuws en Transfergeruchten 28/01: Bolat - Botaka - Klauss - Chambers - Vlahović - Torunarigha - Moriba - Marko

Jordan Botaka stapte in 2020 voor 600 000 euro over van STVV naar AA Gent. In de Ghelamco Arena kon de flankspeler nooit doorbreken. (Lees meer)

RB Leipzig verhuurt Ilaix Moriba voor de rest van het seizoen aan Valencia. De ex-speler van Barcelona kwam nauwelijks aan spelen toe in Leipzig, dat zestien miljoen ophoestte om Moriba weg te plukken uit Catalonië.

ℹ️ Ilaix Moriba has joined Valencia on loan until the end of the season.



Good luck in Spain, Ilaix! 🇪🇸🍀



🔴⚪ #WeAreLeipzig pic.twitter.com/en1AXRWuQA