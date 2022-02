Ex-ploegmaat springt in de bres voor Adrien Trebel: "Anderlecht behandelde hem als een strontvlieg"

Cercle-doelman Thomas Didillon was te gast bij 'Sur le Grill' op de RTBF. De Fransman ging daarbij geen onderwerp uit de weg.

Thomas Didillon kwam onder meer terug op de situatie van Adrien Trebel, die van de ene op de andere dag werd opzijgeschoven bij Anderlecht. "Ik lees en hoor vaak dat hij gezien wordt als de bron van alle financiële problemen binnen Anderlecht... Er staat ook een handtekening van de voorzitter onder dat contract, he! Het was wel degelijk een engagement tussen twee partijen, Adrien heeft dat geld niet gestolen."

"Anderlecht heeft Adrien in de vuilnisbak gegooid, zonder dat hij ook maar één professionele fout beging. Op menselijk vlak is dat betreurenswaardig. Maar echt verrast was ik er in dit geval niet door", klinkt het streng bij de ex-doelman van Anderlecht.

"Ze behandelden hem af als een strontvlieg. Toen Anderlecht hem plots nodig had, scoorde Trebel en deelde hij een assist. Hij werd meteen op een piedestal gezet... Om dan opnieuw aan de kant geschoven te worden. Een ongekende stommiteit, zeker omdat er geen enkele middenvelder in onze kern was die beter was dan hij."