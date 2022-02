📷 OFFICIEEL KV Kortrijk heeft doelman voor volgend seizoen beet

KV Kortrijk versterkt zich volgend seizoen met doelman Tom Vandenberghe. Hij komt over van Deinze uit 1B.

Het was al een tijdje een stevig gerucht, maar wordt nu door KV Kortrijk op de website van de club ook officieel gemaakt.

“De 29-jarige doelman Tom Vandenberghe komt definitief over van Deinze en verdedigt vanaf volgend seizoen de rood-witte kleuren”, klinkt het.

Vandenberghe tekende een contract voor drie seizoenen tot de zomer van 2025 bij de Kerels. “Veel succes nog dit seizoen en we verwelkomen je graag volgend seizoen, Tom”, besluit KVK.

Er is geen transfersom mee gemoeid, want Vandenberghe was einde contract bij Deinze.