"Club Brugge de standaard in België? Willen zelf vooral beter worden" en "Dromen ervan kampioen te worden"

Bij Royal Antwerp is het misschien wel het jaar om te oogsten. En ook de nieuwkomers geloven er volop in.

"Ik wil het team iets kunnen bijbrengen en intussen ervaring opdoen. Wat de ploeg betreft: we dromen ervan om de titel te pakken", laat nieuwkomer Scott weten in Het Laatste Nieuws.

Zelf beter worden

En ook Vincent Janssen is duidelijk: "Als het nu nog niet lukt, zal de wereld niet stoppen met draaien, maar we moeten niet flauw doen: het is onze droom om aan het einde van de rit met een trofee in onze handen te staan."

"Dat Club Brugge de voorbije jaren in België de standaard was? Zelf kijken we niet naar andere ploegen. We willen vooral zelf beter worden.”