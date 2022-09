Twee youngsters van Club Brugge bij de beste talenten ter wereld

De laatste jaren breken bij Club Brugge steeds meer jongeren door, met Charles De Ketelaere als beste voorbeeld.

Charles De Ketelaere vertrok deze zomer naar AC Milan voor 35 miljoen euro. Maar Club Brugge heeft nog heel wat talent lopen en dat is in het buitenland ook niet onopgemerkt voorbij gegaan.

The Guardian lanceerde zijn Next Generation-lijst. Dat is een lijst met de grootste talenten van over de hele wereld van jongeren die in 2005 geboren zijn. Op die lijst staan Noah Mbamba en Antonio Nusa.

Mbamba is ook de enige Belg op die lijst. De verdedigende middenvelder kreeg vooral vorig seizoen zijn kans. “De defensieve middenvelder, die ook achterin uit de voeten kan, maakte al indruk met zijn fysieke kracht, vooral met de bal aan de voet, zijn snelheid en zijn dribbelvaardigheid”, schrijven ze.

Maar vooral in Antonio Nusa wordt hoog ingeschat. Hij staat zelfs centraal op de banner van het artikel samen met Paul Wanner en Mathys Tel van Bayern München. "Nusa beloofde dit seizoen een vaste waarde te worden in de A-kern en hij heeft woord gehouden”. Neymar is ook een voorbeeld voor Nusa.