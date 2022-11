Debat van de week: wie moet voor u naar het WK? (Uw topschutter is erg duidelijk!)

Ook deze week debatteren we graag en vragen we ook uw mening. Want die telt! Ook in het nieuwe voetbalseizoen dat ondertussen bijna weer gaat beginnen.

Vorige week polsten we naar de mogelijke topschutter van dit voetbalseizoen en ook voor de wedstrijden van afgelopen weekend was u daarover al duidelijk. Paul Onuachu is met 40% kanshebber nummer 1 volgens u, met vier goals vrijdag heeft hij nog eens zijn kandidatuur kracht bijgezet. WK-selectie Ondertussen is het wel ook spannend qua wie naar het WK mag van Roberto Martinez. Wie zou u zelf kiezen als u het voor het zeggen heeft? Selecteer 3 doelmannen en 23 veldspelers die jij zou meenemen mocht jij het voor het zeggen hebben. Deel jouw 26 namen zeker in onze reacties en laat de discussie starten. Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Voorlopige selectie Keepers

Courtois Thibaut Courtois Thibaut

Mignolet Simon Mignolet Simon

Casteels Koen Casteels Koen Verdedigers

Alderweireld Toby Alderweireld Toby

Castagne Timothy Castagne Timothy

Dendoncker Leander Dendoncker Leander

Meunier Thomas Meunier Thomas

Faes Wout Faes Wout

Theate Arthur Theate Arthur

Vertonghen Jan Vertonghen Jan Middenvelders

De Bruyne Kevin De Bruyne Kevin

Tielemans Youri Tielemans Youri

Witsel Axel Witsel Axel

Carrasco Yannick Carrasco Yannick

Hazard Thorgan Hazard Thorgan

Onana Amadou Onana Amadou

De Ketelaere Charles De Ketelaere Charles Aanvallers

Lukaku Romelu Lukaku Romelu

Trossard Leandro Trossard Leandro

Batshuayi Michy Batshuayi Michy

Hazard Eden Hazard Eden

Openda Lois Openda Lois

Doku Jeremy Doku Jeremy Barometer 1. De Bruyne Kevin

2. Courtois Thibaut

3. Mignolet Simon

4. Tielemans Youri

5. Lukaku Romelu

6. Trossard Leandro

7. Alderweireld Toby

8. Batshuayi Michy

9. Castagne Timothy

10. Witsel Axel

11. Carrasco Yannick

12. Dendoncker Leander

13. Hazard Thorgan

14. Meunier Thomas

15. Onana Amadou

16. Faes Wout

17. Casteels Koen

18. Theate Arthur

19. Vertonghen Jan

20. Hazard Eden

21. De Ketelaere Charles

22. Openda Lois

23. Doku Jeremy

24. Roméo Lavia

25. Vanaken Hans

26. Saelemaekers Alexis

27. Origi Divock

28. Ndayishimiye Mike Trésor

29. Debast Zeno

30. Heynen Bryan

31. Lukebakio Dodi

32. Mechele Brandon

33. Denayer Jason

34. Mertens Dries

35. Foket Thomas

36. Praet Dennis