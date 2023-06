Witte rook blijft uit bij targets van Anderlecht

Na een teleurstellend seizoen moet Anderlecht zich dringend versterken. Voorlopig is er nog geen witte rook te bespeuren. Al geraakt het geduld van de fans stilaan op.

De afgelopen dagen gonsde het van de geruchten bij Anderlecht. Eerst werd de naam van Kasper Dolberg genoemd als mogelijke versterking in de aanval. Al is het daar muisstil rond geworden en zou Antwerp zich ook in deze debatten hebben geworpen.

Het andere target van Anderlecht is de Argentijn Santiago Hezze. De middenvelder van Atletico Huracán zou in ver gevorderde onderhandelingen zijn met Anderlecht en zou om en bij de 8 miljoen euro moeten kosten. Hij zou dit weekend naar België komen om de onderhandelingen verder te zetten en eventueel al fysieke proeven en medische testen af te leggen.

Volgen Het Nieuwsblad liet de entourage van de speler weten dat ze niet in België zijn, maar dat er nog steeds wel sprake is van onderhandelingen tussen alle partijen.

Voor de fans van Anderlecht kan het allemaal niet snel genoeg gaan. Zij willen namelijk niet terug zo een seizoen zien als het voorgaande.