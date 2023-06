Transfernieuws en Transfergeruchten 28/06: Hubert - Vranckx - Sebaoui

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 28/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Hubert - Vranckx - Sebaoui

'Crystal Palace haakt af voor Jonge Duivel, Vincent Kompany waagt zijn kans'

Vincent Kompany staat dit seizoen in de Premier League. Onze landgenoot is op zoek naar heel veel versterking en wil dat opnieuw Belgisch doen. (Lees meer)

OFFICIEEL Transferverbod RWDM meteen weg, doelman uit 1A landt in Molenbeek

Dinsdag in de vooravond kwam de licentiecommissie met een transferverbod voor Standard en RWDM. Van RWDM werd dat gisteren nog opgeheven, ook in Luik rekenen ze erop dat dit snel in orde is. (Lees meer)