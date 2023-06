Transfernieuws en Transfergeruchten 27/06: Belghali - Dolberg - Van Den Bergh

Ook in de Challenger Pro League wordt het dit jaar spannend. Er zijn mogelijk drie promovendi en dus willen de topclubs er zich wapenen. De twee gezakte ploegen - Zulte Waregem en KV Oostende - zullen de concurrentie met SK Beveren moeten aangaan. ( Lees meer )

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 27/06 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Belghali - Dolberg - Van Den Bergh

Dit transferdossier wil Jesper Fredberg deze week afgewerkt hebben bij Anderlecht

De fans zijn ongeduldig, maar achter de schermen werkt Jesper Fredberg hard om tegen 8 juli - de dag dat ze op stage vertrekken - minstens al een drietal versterkingen te kunnen aankondigen. De eerste prioriteit: een spits. (Lees meer)

KV Mechelen heeft concurrent voor Walsh beet die wel heel productief is

KV Mechelen begint zich te roeren op de transfermarkt. Sportief directeur Tim Matthys had al beloofd dat de ploeg in alle linies versterkt zou worden en houdt woord. Na een aanvaller is er nu ook een rechtsachter geland bij Malinwa. (Lees meer)